Reform des Familienrechts Familienrecht soll alle einschließen – Union übt Kritik

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat umfangreiche Änderungen im Familienrecht auf den Weg gebracht, die mit bisherigen Grundsätzen etwa bei Abstammungsfragen brechen würden. So soll etwa die Vaterschaftsanerkennung erleichtert und eine Adoptionsmöglichkeit für Unverheiratete geschaffen werden. Das sieht ein Eckpunktepapier des Ministers vor, das noch in dieser Wahlperiode in ein Gesetz gegossen werden soll.