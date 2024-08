Fragen und Antworten zum Sicherheitspaket Ampel und Union ringen um Schritte gegen Terror und Messergewalt

Die Ampelkoalition hat sich ungewöhnlich rasch auf Konsequenzen aus dem Messer-Attentat in Solingen geeinigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informierte am Freitag den Bundestags-Innenausschuss über Motive und Hintergründe des am Donnerstag vorgelegten Sicherheitspakets. Kommende Woche – voraussichtlich am Dienstag – will die Bundesregierung mit Vertretern der Union und den Ländern über weitere Schritte beraten. In den Parteien und bei Fachleuten hat eine kontroverse Debatte über Rechtmäßigkeit und Umsetzbarkeit der Beschlüsse begonnen. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.