Koalitions-Zoff Ampel will Haushaltsstreit beruhigen

Lindner erläuterte, für ihn sei es gut vorstellbar, geplante Zuschüsse an die Deutsche Bahn in Höhe von 3,6 Milliarden Euro in Eigenkapital oder Darlehen umzuwandeln. Dieses Vorhaben ist den Gutachten zufolge rechtlich auch tragbar - auch wenn ein Darlehen an den verschuldeten Bundeskonzern vom wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums nicht als wirtschaftlich klug eingestuft wird. Die Finanzierungslücke im Haushalt reduziere sich damit auf gut fünf Milliarden Euro, sagte Lindner der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.