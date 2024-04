Krankheitsstände und Lehrerkonferenzen An Schulen in NRW fällt viel Unterricht aus

An den Schulen in NRW sind im ersten Halbjahr des laufenden Schuljahres 4,7 Prozent aller Unterrichtsstunden ersatzlos ausgefallen. Hinzu kommt: Fast zehn Prozent aller Stunden waren Vertretungsunterricht. Nur gut 78 Prozent der Zeit gab es Unterricht gemäß Stundenplan. Diese Zahlen veröffentlichte das Schulministerium am Montag.