Kommentar zum 70. Geburtstag Angela Merkels Trügerische Sehnsucht

Vermutlich sagt deswegen jetzt in einer neuen Umfrage eine Mehrheit, dass sich seit dem Ende ihrer Kanzlerschaft die Verhältnisse in Deutschland verschlechtert haben. Merkel, die 70 Jahre alt wird, dürfte dies als nettes Geburtstagsgeschenk zur Kenntnis nehmen. Wobei man vorsichtig sein muss – sollte es eine verbreitete Sehnsucht nach dem Vergangenen geben, ist sie trügerisch, wenn nicht sogar fehl am Platze. Denn vieles ist in 16 Jahren Merkel‘scher „Sie kennen mich“-Politik liegen geblieben und die Folgen davon treten nun zutage. Ob bei der Energiewende, beim Klimaschutz, dem Rechtsruck, der Bundeswehr und ganz aktuell bei der Bahn, die Probleme haben sich in der Vor-Ampel-Zeit aufgetürmt. Es fehlten zu oft Lösungen und offenkundig mangelte es auch am Willen, die Dinge anzugehen und zu ändern.