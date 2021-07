„Neues Kapitel“ im deutsch-britischen Verhältnis : Angela Merkel zu Besuch in Großbritannien

Queen Elizabeth II. empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Audienz auf Schloss Windsor. Foto: AP/Steve Parsons

London Bei ihrem voraussichtlich letzten Staatsbesuch in Großbritannien setzte sich Kanzlerin Angela Merkel für eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Großbritannien nach dem Brexit ein. Sorgenvoll äußerte sie sich in Bezug auf die hohen Zuschauerzahlen bei den Fußball-EM-Spielen in London. Premierminister Boris Johnson versuchte zu beruhigen.