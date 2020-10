Antisemitsche Attacke? : Angriff nahe der Hamburger Synagoge: Mann erheblich verletzt

Hamburg Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet von einer „offenbar antisemitschen Attacke“. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, würde das dunkle Erinnerungen an den Anschlag von Halle wecken.

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag in der Nähe der Synagoge in Hamburg einen 26-Jährigen angegriffen und erheblich verletzt. Das bestätigte die Polizei in der Hansestadt am Abend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).