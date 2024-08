Ampel-Regierung Angriff statt Defensive: Grüne schalten in Wahlkampf-Modus

So nannte Parteichef Omid Nouripour die Ampel-Regierung im ARD-Sommerinterview „eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel“ und beklagt eine „befremdliche Lust“ am Streit. Die Wortwahl ist kein Zufall, die „Übergangs“-Formulierung fällt in ähnlicher Form gleich zwei Mal. Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, sagte „Bild“: „Es erschwert die Situation, wenn sich ein Partner öffentlich ständig gegen die eigene Koalition profiliert.“