Kriminalität Anklage gegen „Querdenken“-Initiator Ballweg erhoben

Wegen versuchten Betrugs und Geldwäsche hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen „Querdenken“-Initiator Michael Ballweg erhoben. Dies teilte ein Behördensprecher am Freitag in Stuttgart mit. Außerdem gehe es um Steuerstraftaten. Nähere Angaben dazu machte der Sprecher mit Verweis auf das Steuergeheimnis aber nicht. Der 48-jährige Ballweg sitzt seit etwa neun Monaten in Untersuchungshaft.