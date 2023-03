Protestaktion in Berlin Anklage nach Farbattacke von Klimaaktivisten bei den Grünen

Etwa zeitgleich zu der Aktion bei der Bundesgeschäftsstelle der Grünen gab es weitere Vorfälle bei den anderen Parteizentralen der Ampel-Regierung. Am Willy-Brandt-Haus in Kreuzberg entleerten nach damaligen Angaben der Polizei zwei Frauen einen Feuerlöscher und beschmierten die Außenfassade. Bei der FDP klebten sich laut Polizei zwei Personen am Hauseingang fest. Die Letzte Generation teilte damals zu den Aktionen mit: „Orange Farbe wird durch Warnwesten und Banner viel mit der Letzten Generation in Verbindung gebracht, aber auch mit orangen Gefängnis-Overalls.“