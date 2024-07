Kriminalität Anklage nach rassistischen Gesängen auf Schützenfest

Wegen des Singens eines rassistischen Texts zum Partylied „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg zwei Jugendliche wegen Volksverhetzung angeklagt. Die beiden sollen am 20. Mai auf dem Schützenfest in Löningen-Bunnen in Niedersachsen auf die Melodie des Lieds die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ skandiert haben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte.