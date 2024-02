Annalena Baerbock in Israel Auf schmalem Grat zwischen Krieg und Frieden

Annalena Baerbock (Grüne) hat Benjamin Netanjahu in die Augen gesehen. 90 Minuten Nahkampf zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten und der deutschen Außenministerin – das erste Treffen der beiden seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres, als in Israel eine neue Zeitrechnung begann. Und gerade hat sie auch Müttern und Väter, Ehefrauen und Ehemännern von Angehörigen der Geiseln in die Augen gesehen, die die Terrormiliz Hamas am 7. Oktober bei ihrem Überfall in Israel als menschliches Faustpfand mit in den Gazastreifen genommen hat. 134 Israelis sollen noch Geiseln der Hamas sein. Einige wenige hat die israelische Armee befreien können – bei hohem Blutzoll und Verlusten in den eigenen Reihen.