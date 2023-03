Annalena Baerbock stellt Leitlinien vor : Wie eine feministische Außenpolitik die Diplomatie verändern soll

Präsentieren die Leitlinien der feministischen Außenpolitik: Außenministerin Annalena Baerbock (l.) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Annalena Baerbock hat die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt und im Kabinett gebilligt bekommen. Was dahinter steckt und welche Aufgaben damit verbunden sind.



Die Außenministerin ist sichtlich mit sich zufrieden. Annalena Baerbock hat soeben die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik durchs Kabinett gebracht. Die Grünen-Politikerin hat dafür im vergangenen Jahr dicke Bretter gebohrt. Grundsätzlich zielt die feministische Außen- und Entwicklungspolitik darauf ab, weltweit die Vormachtstellung von Männern zu überwinden und zu wirklicher Gleichberechtigung zu kommen.

Baerbock betont nun am Mittwoch bei einem Statement vor dem Kanzleramt, bei feministischer Außenpolitik handele es sich um kein „missionarisches Pamphlet, mit dem wir naiv die Welt verbessern wollen“. Diese Politikform ziehe sich durch alle Bereiche des außenpolitischen Handelns, der humanitären Hilfe und der Friedensmissionen. Es gelte auch, von anderen Staaten zu lernen, die eine solche Politik bereits berücksichtigten. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) ergänzt, bei der Bekämpfung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit könne man „auf die Hälfte des Potenzials – nämlich die Frauen – nicht verzichten“.

Baerbock spricht von einem „Realfeminismus“. Es gehe um einen pragmatischen Ansatz. Wenn die Hälfte der Gesellschaft weltweit aus Frauen besteht, müssten sie auch berücksichtigt werden. Dies habe ganz praktische Folgen. Wenn man etwa Sanitäranlagen in einem Dorf in Nigeria plane, komme man zu ganz anderen Ergebnissen, wenn man die Bedürfnisse von Kindern oder Frauen mit einplane. In Kolumbien hätten Frauen eine große Rolle beim Friedensprozess.

Baerbock: Wir rufen keine Revolution aus

Die Strategie, so der Plan, soll aber auch nach innen wirken. Nur 26 Prozent der deutschen Botschaften würden von Frauen geleitet, dort gebe es „also viel Luft nach oben“. Die Außenministerin fügt hinzu: „Wir rufen nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit.“ Diese sei „aber offensichtlich noch nicht überall auf der Welt – auch nicht bei uns – Realität“.

In dem Konzept aus Baerbocks Ministerium wird feministische Außenpolitik wie folgt definiert: „Feministische Außenpolitik heißt, dass wir besondere Verletzlichkeiten nicht nur sehen, sondern sie gezielt angehen, auch in unserer Projektförderung oder der humanitären Hilfe.“ Schweden bekannte sich 2014 offiziell als erstes Land zu einer feministischen Außenpolitik. Es folgten Länder wie Kanada, Mexiko und Spanien. Nach Angaben von Baerbock und Schulze haben sich weltweit rund 30 Staaten zu einer feministischen Außenpolitik bekannt. Die neue rechtsgerichtete Regierung in Schweden hat allerdings bereits verkündet, das Konzept zu kippen.

SPD, Grüne und FDP hatten das Konzept einer feministischen Außenpolitik in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen. Die FDP-Verhandler hatten das Konzept eher verhalten begleitet. Konkrete Auswirkungen könnten die Leitlinien auf die Verwendung der finanziellen Mittel des Ministeriums haben. Bis 2025 sollten 85 Prozent der Projektmittel „gendersensibel“ ausgegeben werden – das bedeutet, vor Verwendung der Mittel muss ausdrücklich ein Augenmerk darauf gelegt werden, wie Frauen davon profitieren. Weitere acht Prozent sollten „gendertransformativ“ ausgegeben werden. Das heißt, die Mittel sollen aktiv zur Gleichstellung beitragen.

Weitere Leitlinien des Konzepts betreffen etwa die Integration der Perspektiven von Frauen und marginalisierten Gruppen in die Arbeit des Außenamtes für Frieden und Sicherheit, das Engagement für eine größere Teilhabe von Frauen und marginalisierten Gruppen in Friedensprozessen und der Kampf gegen sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt in bewaffneten Konflikten.

CDU-Kritik beim Thema Iran

CDU-Vize Silvia Breher begrüßte die feministischen Konzepte der Ministerinnen. Viel zu lange sei die Bedeutung von Frauen und Mädchen in Krisen und beim Wiederaufbau vernachlässigt worden, sagt die frauenpolitische Sprecherin der Union. Diese wirft Außenministerin Baerbock allerdings vor, sich nicht ausreichend für Frauen im Iran einzusetzen. Der „Kompass“ der Ministerin scheine „noch nicht ganz ausgerichtet zu sein“, kritisiert Breher. „Denn sonst könnte sie nicht dem Leiden der Frauen im Iran weiterhin so tatenlos zusehen.“