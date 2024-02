Nach Festnahme von Daniela Klette Warum nun Licht ins Dunkel um die Bonner RAF-Anschläge kommen könnte

Terroristen können pragmatische Menschen sein. Mitunter führt das dazu, dass am Tatort eines Verbrechens Verbrauchsmaterial wie Katzenstreu sicherzustellen ist. Mit einem ganzen Sack davon sahen sich die Ermittler der Bonner Polizei und des Bundeskriminalamtes nach dem 13. Februar 1991 an der Königswinterer Rheinpromenade nahe dem Hotel Loreley konfrontiert. Offenbar hatte die Rote Armee Fraktion (RAF) diesen als Unterlage für jene Waffen benutzt, mit denen sie am Abend dieses Tages einen spektakulären Plan in die Tat umsetzte: den Beschuss der US-Botschaft über den Rhein hinweg. Die Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette an diesem Dienstag hat den Anschlag in der damaligen Bundeshauptstadt erneut in den Blick der Strafverfolgungsbehörden gerückt. Denn dass die damals 32-Jährige in das Attentat verstrickt sein könnte, diesen Verdacht hegten die Ermittler bereits kurz nach der Tat.