Protokoll des Versagens Warum der mutmaßliche Täter von Solingen nicht abgeschoben wurde

Bereits schnell nach seiner Festnahme am Samstagabend, wird bekannt, dass Issa Al H. eigentlich nicht mehr in Deutschland hätte sein müssen – sein dürfen. Doch die Möglichkeit, ihn abzuschieben, wurde versäumt. Wieso der 26 Jahre alte Syrer, der am Freitagabend auf dem Solinger Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt hat, überhaupt noch in Deutschland war und wie er seiner eigentlich beschlossenen Abschiebung entging.