Schule Antisemitismus im Klassenzimmer: Was Lehrer tun können

„Wir sehen Antisemitismus immer mehr in der Mitte der Gesellschaft“, sagt Nord. Zabus soll angehende Lehrerinnen und Lehrer für Antisemitismus sensibilisieren und ihnen zeigen, wie sie reagieren können. Dafür schauen sich die Studierenden schon mal zusammen antisemitische Tiktok-Videos an und überlegen, was sie tun könnten, wenn ihre Schülerinnen und Schüler sich solche Videos ansehen. Gemeinsam erarbeiten sie, wie sie Kinder auf immer noch kursierende antisemitische Karikaturen vorbereiten - wie als vor einigen Jahren Meta-Gründer Mark Zuckerberg als Krake dargestellt wurde. „Das sind Bilder, die man nicht vergisst und die sich in die Seele einbrennen“, meint Professorin Nord.