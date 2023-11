Antisemitismus in Deutschland Die heikle Einordnung antisemitischer Straftaten

Berlin · Es gibt deutliche Kritik an der polizeilichen Erfassung antisemitischer Straftaten in Deutschland. Der Fokus besonders auf rechte Kriminalität führe zu Verzerrungen. Ein Vorwurf, der angesichts des offen zur Schau getragenen Antisemitismus seit Ausbruch des Nahost-Krieges an politischer Brisanz gewinnt.

07.11.2023, 05:00 Uhr

Ein Bündnis gegen Antisemitismus demonstriert in Oldenburg. Foto: dpa/Karsten Klama

Von Jana Wolf

