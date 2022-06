Debatte in sozialen Netzwerken : Hofreiter leitet Ausschuss mit Sohn auf dem Schoß - das Internet diskutiert

Debatte in sozialen Netzwerken

Berlin Die Meinungen gehen auseinander, doch Gesprächsstoff liefert der Grünen-Politiker Hofreiter mit dieser Aktion allemal. Zum EU-Ausschuss nimmt er seinen kleinen Sohn einfach mit.

Ungewöhnlich junger Besuch im EU-Ausschuss des Deutschen Bundestages: Der 15 Monate alte Sohn des Grünen-Politikers Anton Hofreiter (52) nahm am Montag auf dem Schoß seines Vaters an der Sitzung teil - und sorgte damit in den sozialen Netzwerken für viel Diskussionsstoff.