Protesttag am Mittwoch Apotheken und Praxen streiken in Bonn und der Region

Für Apotheken in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erwartet der Apothekerverband Nordrhein eine „hohe Beteiligung“, wie Pressesprecher Jens Krömer auf GA-Anfrage mitteilt. Genaue Zahlen könne er allerdings nicht nennen, da nicht erfasst werde, wer sich tatsächlich an dem Protest beteilige. Eine Notdienstversorgung sei aber in jedem Fall sichergestellt. Sollte eine benötigte Apotheke in Bonn und der Region tatsächlich geschlossen sein, so verweist diese üblicherweise per Aushang auf die Notdienste. Zusätzlich können diese über das offizielle Gesundheitsportal der Apothekerinnen und Apotheker eingesehen werden unter: www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche.