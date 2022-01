Arbeitsmarkt-Bilanz : „Die Stadt Bonn ist pandemieanfällig“

Mehr Frauen in Integrationsmaßnahmen

Das Jobcenter Bonn will 2022 stärker Frauen in den Fokus nehmen. „Unsere Auswertungen zeigen – nicht nur in Bonn, sondern auch in NRW und bundesweit, dass Frauen in geringerem Maße als Männer an Integrationsmaßnahmen teilnehmen und seltener, wenn auch nachhaltiger, den Weg in Arbeit finden“, sagt Jobcenter-Chef Robert Zirbes. Auf die Ursachen wie familiäre Betreuungspflichten oder Wünsche nach Teilzeitarbeit habe das Jobcenter kaum oder nur wenig Einfluss. Die Chancen von Frauen zu verbessern, überhaupt Qualifizierungsangebote wahrnehmen und berufstätig sein zu können, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Während sich in Bonn die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten je zur Hälfte aus Frauen und Männern zusammensetzt, liegt der Frauenanteil an Integrationen in Arbeit oder Ausbildung nur bei knapp einem Drittel (NRW: 32,9 Prozent, Bund: 34,8 Prozent). Nur wenig anders sehe es bei der Teilnahme von Frauen an arbeitmarktpolitischen Maßnahmen aus. Hier liegt der Anteil von Frauen bei 38 Prozent (NRW: 38 Prozent, Bund: 39 Prozent).