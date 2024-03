Zwischen Bonn und Berlin darf es nicht nur um Kosten gehen Eine Perspektive für alle, nicht nur für Bonn und die Region

Es bleibt eine Frage der Perspektive: Während es vor allem außerhalb von Bonn viele unverständlich finden, dass in Bonn die Zahl der Mitarbeiter in Bundesministerien wieder wächst, neigen Bonner dazu, den Anstieg um fast 500 Stellen seit 2017 für eine gute Nachricht zu halten. Dabei ist der Skandal, dass sowohl am Rhein, als auch an der Spree die Zahl der Stellen in den Ministerien wächst. Bürokratieabbau sieht anders aus.