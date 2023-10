Geschasster BSI-Chef Wird Arne Schönbohm Honorarprofessor in Sankt Augustin?

Faeser hatte Schönbohm bereits am 18. Oktober vergangenen Jahres freigestellt, nachdem der TV-Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royal“ vom 7. Oktober 2022 die Tätigkeit des BSI-Chefs als Präsident und Gründer des privaten Vereins Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (CSRD) kritisiert hatte. Schönbohm wurde darin eine mangelnde Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen im Zusammenhang mit dem Lobbyverein vorgeworfen. In seiner Sendung hatte Böhmermann gewarnt: „Die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr, und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland.“ Das BSI ist unter anderem für den Schutz der Netze des Bundes und für die Warnung vor Sicherheitslücken in IT-Produkten zuständig.