Diskussion um Impfstoff : Gesundheitsminister beraten heute über weiteren Astrazeneca-Einsatz

Berlin Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis haben die Impfungen mit Astrazenca teilweise gestoppt. Auch erste Bundesländer setzen die Impfungen vorerst aus. Am Abend soll über das weitere Vorgehen mit dem Vakzin beraten werden.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Dienstagabend in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca beraten. Bundesminister Jens Spahn (CDU) will seinen Länderkollegen dabei einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen, wie sein Ressort in Berlin mitteilte. Die Beratungen sollen um 18.00 Uhr beginnen.