Corona : Astrazeneca-Vakzin künftig auch für Menschen ab 65 empfohlen

Berlin Deutschland bleibt beim Impftempo hinter anderen Ländern zurück, obwohl die nächste Ansteckungswelle droht. Mit einem veränderten Einsatz des Astrazeneca-Vakzins könnte sich die Sache beschleunigen.

Es wirkte auf manche wie ein Makel, auch wenn Experten wiederholt widersprachen: Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wurde in Deutschland zunächst nicht für Menschen ab 65 Jahren empfohlen, also ausgerechnet für die besonders gefährdeten Gruppen.

Das Gremium am Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Donnerstag trotz eines noch vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens vorab mit, die Impfung mit dem Impfstoff für alle Altersgruppen zu empfehlen, entsprechend der Zulassung. Das sei am Mittwoch beschlossen worden. An der Situation, dass es für Kinder und Jugendliche bisher keine zugelassenen Corona-Impfstoffe gibt, ändert sich dadurch nichts.

AUCH ANDERE WARTETEN DATEN AB: Deutschland war nicht das einzige EU-Land, in dem es zunächst eine Altersbeschränkung für den Einsatz gab. Frankreichs Regierung zum Beispiel hatte die Verwendung erst am Montag auf Menschen von 65 bis 75 Jahren ausgeweitet, die Vorerkrankungen wie an Diabetes oder Bluthochdruck haben. Österreichs Hauptstadt Wien gab am Mittwoch bekannt, dass ab sofort auch Menschen ab 65 mit dem Vakzin geimpft werden. Und die schwedische Gesundheitsbehörde teilte wie die Stiko am Donnerstag mit, dass die Anwendung nun auf alle über 18 ausgeweitet werde und nicht mehr auf Menschen unter 65 begrenzt sei.