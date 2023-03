AKW-Laufzeiten enden zum 15. April Atom-Ära wirkt über den Ausstieg hinaus

Kaum eine andere Technologie hat in den vergangenen Jahrzehnten zu solch kontroversen Debatten in Politik und Gesellschaft geführt wie die Nutzung der Kernenergie. Im Protest dagegen haben sich etwa die Grünen als Partei gegründet, zuletzt machte die FDP in Niedersachsen noch mit einem Plädoyer für die Atomkraft Wahlkampf. Doch der Ausstieg steht nun nach mehreren politischen Wendungen in den vergangenen Jahren endgültig fest: Am 15. April soll 60 Jahre nach dem Einstieg in die Produktion von Atomstrom wirklich Schluss sein. Dann gehen die letzten drei noch aktiven Meiler vom Netz: Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland.