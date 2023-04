CSU-Chef erhitzt die Gemüter Spott und Zustimmung für Söders AKW-Pläne

Markus Söder stieß am Wochenende auf heftige Gegenwehr. Auch aus den Ländern. „Nachdem sich Bayern jahrelang gegen den Ausbau von Netzen und erneuerbaren Energien gewehrt hat, wirkt diese Idee wie skurriles CSU-Wahlkampfgetöse”, erteilte etwa die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) Söder eine klare Abfuhr. „Wenn Herr Söder ein bayerisches AKW weiter betreiben will, dann wird er sicher auch den Atommüll in Bayern entsorgen“, sagte sie unserer Redaktion.