Flutkatastrophe an Ahr und Swist : Auch die Helfer brauchen Hilfe

Bonn Viele Rettungskräfte gerieten im Hochwasser selbst in Lebensgefahr. Daher treffen viele Seelsorgerinnen und Seelsorgern nun auch vermehrt auf professionelle Helferinnen und Helfer, die durch ihre Erlebnisse im Einsatz schwer mitgenommen sind.

Die junge Rettungsassistentin saß in ihrem Fahrzeug, als sie plötzlich von den Wassermassen eingeschlossen wurde. In Todesangst musste sie mit ansehen, wie der Pegel immer weiter stieg. Die 23-Jährige wurde gerettet, aber das Erlebnis hinterließ Spuren bei der jungen Frau. „Das gab es bislang noch nicht, dass reihenweise Rettungskräfte in Lebensgefahr waren“, sagt Albrecht Roebke, Koordinator der Notfallseelsorge Bonn/Rhein-Sieg . Der evangelische Pfarrer, sein katholischer Kollege Jürgen Langer sowie rund 60 größtenteils ehrenamtliche Mitarbeiter sind seit Beginn der Hochwasserkatastrophe rund um die Uhr im Einsatz.

Roebke und sein Team waren in den ersten Tagen unmittelbar vor Ort als Ansprechpartner für die Menschen, die durch das Hochwasser ihre Häuser, Wohnungen oder sogar Angehörige verloren. Zunehmend begegnen den Seelsorgerinnen und Seelsorgern nun auch professionelle Helfer wie die junge Rettungsassistentin, die durch ihre Erlebnisse im Einsatz schwer mitgenommen sind. „Was die Rettungskräfte in den Hochwassergebieten erleben, hat in seinem Ausmaß und in seiner Massivität eine ungewöhnliche Dimension“, beobachtet auch Julia Möller, Psychotherapeutische Psychologin in der Trauma-Ambulanz der LVR-Klinik in Bonn. Sie erwartet in den kommenden Wochen vermehrt Anfragen Helfender, die Unterstützung brauchen.