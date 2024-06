Stadt Essen Auch gewalttätige Aktionen zum AfD-Parteitag angekündigt

Den Auftakt der größeren Protestaktionen macht am Abend eine Rave-Demo, zu der mehrere tausend Menschen erwartet werden. Unter dem Motto „Bass gegen Hass“ legen szenebekannte DJs auf und fahren mit Musiktrucks in einem Demozug vom Hauptbahnhof zur Grugahalle, in der sich die AfD am Samstag und Sonntag trifft.