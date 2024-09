Koalitionspoker Aufregung in Thüringen: Ramelow als CDU-Mehrheitsbeschaffer?

„Ich spiegel nur wider, was alles an abstrusen Vorstellungen im Raum ist“, heißt es hinter vorgehaltener Hand von manchen Landespolitikern, die die Gerüchte eifrig wiederholen. „Es ist alles Quatsch, es ist alles Unsinn“, sagt ein sichtlich erboster Ramelow dazu der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Es ist eine Unverschämtheit, Gerüchte zu streuen ohne Substanz. Ich verbitte mir jede Spekulation.“