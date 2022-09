Nach Doppelmord bei Kusel : Aufruf zur Jagd auf Polizisten - Haftstrafe für Angeklagten

Idar-Oberstein Der Mord an zwei Polizisten in der Westpfalz lag gerade mal drei Tage zurück. Da postete ein Mann Videos und rief zur Tötung von Polizeibeamten auf. Dafür wurde er jetzt verurteilt.

Kurz nach dem Doppelmord bei Kusel (Westpfalz) hatte er im Internet zur tödlichen Jagd auf Polizisten aufgerufen: Deswegen ist ein 56-Jähriger vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein am Donnerstag zu einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. „Das Ganze war völlig daneben“, sagte Richter Marcel Oberländer. Die Strafe könne nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. „Der Gesamtkontext gebietet Vollstreckung.“

Verurteilt wurde der Mann unter anderem wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. In zwei selbstgedrehten Videos hatte er Anfang Februar auf seinem öffentlichen Facebook-Profil die Gründung eines „Cophunter“-Vereins - Polizistenjäger-Vereins - angekündigt und zu Jagd und Tötung von Polizisten als „neuen Sport“ aufgerufen.

Dort bot er an, Polizisten gegen eine Gebühr von 500 Euro auf einen Feldweg zu locken, wo sie dann erschossen werden könnten. Für Wohlhabende habe er ein „Ultraspezialpaket“, wo mit 150.000 Euro aufwärts eine Hundertschaft von Polizisten vom Hubschrauber aus beschossen werden könnte.

Andenken an getötete Polizisten verunglimpft

Zudem habe er das Andenken der zwei bei Kusel getöteten Polizisten verunglimpft, als er in einer E-Mail an die Polizei in Idar-Oberstein die Morde mit den Worten „War das geil“ feierte - und die Opfer als „abgeknallte Pfälzer Ratten“ bezeichnete. „Die Euphorie ist ganz besonders verwerflich“, sagte Oberländer.