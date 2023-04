Justiz Aufzeichnung im Gericht: Richterbund lehnt Kompromiss ab

Buschmann hatte nach Kritik von Richtern und Staatsanwälten an seinem ursprünglichen Vorschlag vor zwei Wochen einen neuen Referentenentwurf für die Verpflichtung zur Aufzeichnung der Hauptverhandlung im Strafverfahren zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung geschickt. Dieser sieht die ursprünglich vorgesehene Videoaufzeichnung nun nicht mehr zwingend vor. Außerdem sollen die Justizbehörden der Länder mehr Zeit als ursprünglich geplant bekommen, um die Technik für Tonaufzeichnung und Transkription zu beschaffen. Am Kern seines Vorhabens hält der FDP-Politiker aber fest. Dass sich Verfahrensbeteiligte bislang nach einem mitunter monatelangen Prozess alleine auf ihre Notizen und ihr Gedächtnis verlassen müssten, sei nicht zeitgemäß, betonte Buschmann.