Biden in Berlin und Gedenken an Hamas-Massaker Was in dieser Woche wichtig wird

Kolumne | Bonn · Was wird in der kommenden Woche wichtig? Wir geben einen Überblick: US-Präsident Joe Biden ist zu Besuch in Berlin, das Massaker der Terrororganisation Hamas an israelischen Zivilisten jährt sich zum ersten Mal und der Träger des Friedensnobelpreises wird verkündet.