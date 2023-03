Auf der Leiter nach Europa Außenministerin Annalena Baerbock in Nordmazedonien

Wieder eine europäische Mission. Annalena Baerbock ist noch in der Nacht nach Skopje geflogen – direkt von der Grünen-Fraktionsklausur in Weimar. Über die Ampel-Koalition kann sie sich beim Koalitionsausschuss am Sonntag in Berlin noch genug ärgern. Schlagzeilen dazu will sie aus dem Ausland nicht liefern. Denn: Die Menschen in Deutschland erwarteten, „dass man sich nicht ständig streitet, sondern dass man die Probleme gemeinsam löst“. Jetzt geht es erst einmal um Europa. Nun also Nordmazedonien, das seit 17 Jahren der EU beitreten will.