Besuch im Alten Rathaus : Außenministerin Baerbock: „Bonn weiter als UN-Stadt stärken“

Bonn Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat auf Einladung von Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Alten Rathaus Fragen von Schülern und Studierenden beantwortet. Dabei äußerte sie sich auch zu Bonn als UN-Standort und Waffenlieferungen an Saudi-Arabien.

Ihre Parteifreundin und Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat Baerbock zwischen Grünen-Parteitag im WCCB und EU-Außenministertreffen in Luxemburg zum Dialog mit Bonner Schülern, Studierenden und geladenen Vertretern der hier ansässigen UN-Organisationen eingeladen. Für die sichtlich entspannte Ministerin ist das weitgehend ein Heimspiel unter Freunden. Nur die nicht barrierefreie Stufe an der Eingangstür zum Alten Rathaus bringt sie bei der schwungvollen Ankunft fast zu Fall. Sonst pariert Baerbock alle Anfragen und Kritik souverän und mit klaren Argumenten und weist zwischendurch ein paar Schüler noch kurz auf bessere Stehplätze hin.

Bilanz zum Grünen-Parteitag in Bonn : Roth: „Unsere Zeit ist jetzt, und diese Zeit braucht uns“ Die Grünen ringen drei Tage über Waffenlieferungen an die Ukraine, den Streckbetrieb alter Atommeiler und die Klimakrise als Generationenaufgabe. Die Partei ist stramm auf Regierungskurs.

Vor allem plädiert Baerbock uneingeschränkt für den Multilateralismus: „Wenn die Vereinten Nationen nicht schon seit 70 Jahren existieren würden, wäre es jetzt Zeit, sie zu gründen“, sagt sie. Das Votum von 143 Staaten in der UN-Vollversammlung in der vergangenen Woche gegen den Angriffskrieg Russlands sieht sie als wichtiges Signal: „Wenn wir diese Methode akzeptieren würden, könnte kein Land auf der Welt mehr ruhig schlafen.“ Auch bei Anstrengungen gegen die Klimakrise könne es keine Alleingänge geben. Und die sei „die größte Gefahr unserer Zeit“.

Baerbock gegen Schließung iranischer Botschaften

In der Außenpolitik im anschließenden Dialog plädiert die Ministerin fürs Maßhalten: „Es ist wichtig, dass wir nichts versprechen, was wir nicht halten können“, erklärt sie auf Reaktionen auf die Proteste im Iran angesprochen. Noch mehr Sanktionen gegen Einzelpersonen ja, die Schließung iranischer Botschaften nein. Auch als ein Abiturient des Robert-Wetzlar-Berufskollegs die indirekten Waffenlieferungen an Saudi-Arabien anspricht, bleibt Baerbock bei ihrer Linie. An den bestehenden europäischen Vertrag sei sie gebunden. Aber Deutschland werde nicht allein Waffen an das Regime in Riad liefern.