Regierungserklärung Ausweg Fehlanzeige: Scholz' Beruhigungsrede zum Haushalt

Merz versicherte, auch die Union werde an der Schuldenbremse festhalten. Zuletzt hatten mehrere CDU-Ministerpräsidenten in den Ländern die Regelung in ihrer aktuellen Form kritisiert. „Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin“, sagte Merz in Anspielung auf Äußerungen des Regierenden Bürgermeisters der Hauptstadt, Kai Wegner (CDU).