Ayslbewerber in NRW Der Weg eines Flüchtlings

Nach dem Anschlag in Solingen, bei dem am 23. August zwei Männer und eine Frau mit einem Messer getötet worden waren, diskutiert Deutschland über Obergrenzen, Rückführungen und Abschiebungen. Der mutmaßliche Täter ist ein Syrer. Der 26-Jährige hätte eigentlich 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber scheiterte.