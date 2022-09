Parteien : Backhaus entschuldigt sich für „missverständliche Äußerung“

Till Backhaus (SPD), Landesumweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, bei einer Pressekonferenz in Ueckermünde am Stettiner Haff. Foto: Stefan Sauer/dpa

Schwerin Bei einer Rede spricht der mecklenburgische Landwirtschaftsminister offenbar despektierlich über Grünen-Chefin Ricarda Lang. „Absolut inakzeptabel“, finden ihre Parteikollegen. Nun kommt die Klarstellung.

Einem Bericht der „Schweriner Volkszeitung“ zufolge soll Backhaus sich in seiner Rede am Donnerstag auf dem Norddeutschen Ernährungsgipfel despektierlich über Lang geäußert haben. Demnach soll er im Zusammenhang mit der Politikerin gesagt haben, früher seien Dick und Doof zwei Personen gewesen. Ein Sprecher des Ministers dementierte das Zitat auf Nachfrage nicht. Er teilte aber mit, die Äußerung sei als Zitat gekennzeichnet worden, und der Minister habe in seiner Rede betont, dass sie nicht seine Position und auch nicht despektierlich gemeint sei.