Start ins Superwahljahr : Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Wahllokale geöffnet

Ein Zettel mit der Aufschrift „Briefwahlbüro“ ist an der Scheibe des Amts angebracht. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Es sind die ersten Landtagswahlen während der Pandemie und die ersten im Superwahljahr 2021: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Wählerinnen und Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen.

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben die Landtagswahlen begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten in beiden Bundesländern die Wahllokale.

Die beiden Wahlen sind der Start in das Superwahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im Herbst - und gleichzeitig die ersten Landtagswahlen während der Corona-Pandemie. In den Wahllokalen gelten am Sonntag strenge Hygienevorschriften