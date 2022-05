Staatsanwaltschaft ermittelt : Baden-Württembergs Innenminister Strobl in Not

Baden-Württembergs Innenminister Strobl in Not

Stuttgart Die Opposition erhöht den Druck auf Baden-Württembergs Innenminister Strobl. Der CDU-Mann ist in eine Affäre um sexuelle Nötigung durch einen ranghohen Polizisten verstrickt. Er hat Unterlagen lanciert.

Die Affäre um die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an die Presse bringt Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl immer mehr in die Bredouille.

Die Opposition aus SPD und FDP forderte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf, den CDU-Politiker angesichts der nun eingeleiteten Ermittlungen gegen ihn zu entlassen. Ein Sprecher Kretschmanns sagte in Stuttgart: „Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, wir kommentieren laufende Verfahren grundsätzlich nicht.“ Ansonsten gelte fort, was Kretschmann am Mittwoch mitgeteilt habe: „Ich schätze Thomas Strobl sehr und er hat weiter mein volles Vertrauen.“ Vom Innenministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.