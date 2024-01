Holocaust-Gedenkstunde Bärbel Bas: Hass und Antisemitismus entgegentreten

Beim Gedenken an die Millionen Opfer des Holocaust hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Menschen in Deutschland aufgefordert, sich gegen Antisemitismus und Hass zu stellen. „Lassen Sie uns alle den Mut haben, nicht zu schweigen, sondern Hass und Menschenfeindlichkeit entschlossen entgegenzutreten“, sagte die SPD-Politikerin in einer Gedenkstunde des Bundestags.