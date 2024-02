Fünfter Besuch seit Hamas-Angriff Außenministerin Baerbock sucht in Israel das offene Ohr

Sind Zeltstädte sichere Korridore? Was überhaupt ist in diesen Zeiten im Gazastreifen ein sicherer Korridor? Sollen die Menschen wieder nach Norden, von wo aus sie geflohen sind, weil im Süden von Gaza, in Rafah, die nächste israelische Bodenoffensive ansteht? Annalena Baerbock hätte an diesem Mittwoch in Jerusalem gerne Antworten auf solche Fragen – von den Israelis, in diesem Fall von führenden Vertretern des Staates Israel. Baerbock kann von ihren Gesprächen in Jerusalem keine grundlegende Wende der israelischen Militärpolitik in Gaza erwarten, aber vielleicht gelingt es ihr doch, zumindest eine große humanitäre Katastrophe aufzuhalten. Irgendwo will sie einen Schalter finden, der auch auf israelischer Seite Bewegung in diese festgefahrene Lage bringt.