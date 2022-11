Energie : Baerbock-Vertrauter Rebhann wird RWE-Cheflobbyist

Berlin Titus Rebhann wird künftig für den Energiekonzern RWE arbeiten. Er war Außenministerin Annalena Baerbock vom Bundestagsbüro bis ins Auswärtige Amt gefolgt.

Der ehemalige Leiter von Baerbocks Bundestagsbüro rücke zum 1. März 2023 an die Spitze der Hauptstadtrepräsentanz des Unternehmens in Berlin, sagte ein RWE-Sprecher am Dienstag in Essen. Zuvor hatte die „Welt“ berichtet.