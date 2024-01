350.000 Asylanträge in 2023 Union kritisiert Stellenkürzungen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Es sind keine guten Nachrichten, die aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zu vermelden sind. Ausgerechnet aus der Behörde, die zentral ist für die Durchführung von Asylverfahren. Kürzlich erst beklagte der Präsident des Bamf, Hans-Eckhard Sommer, in einem sechsseitigen Brandbrief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), man könne angesichts eines Asylzugangs von 350.000 Menschen in 2023 dem eigenen Anspruch, „Asylbewerberinnen und -bewerbern zeitnah Klarheit über den Ausgang ihrer Verfahren zu geben, zunehmend weniger gerecht werden“.