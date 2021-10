Von großen und kleinen Grenzgängern : Bapp feiert Jubiläum mit Bergsteiger Reinhold Messner

Bonn Die Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik feierte ihr zehnjähriges Jubiläum – mit dabei waren prominente Gäste: Der Bergsteiger Reinhold Messner und Verfassungsrichter Peter Müller hielten jeweils eine Rede.

Am Anfang der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (Bapp) stand Bodo Hombach. Auch nach zehn Jahren steht er als Präsident an der Spitze. Die Bapp ist so etwas wie das Spätwerk des 69-Jährigen. Der frühere Wahlkampfmacher von Johannes Rau, Kanzleramtsminister von Gerhard Schröder und Medienmanager beim WAZ-Konzern gehörte zu den Gründungsvätern und prägte die Akademie wie kein anderer.