Bundesdatenschutzbeauftragter Bas: Kelber soll Amtsgeschäfte weiterführen

Eigentlich läuft Kelbers Amtszeit am 6. Januar ab, doch die Ampel-Koalition konnte sich bislang nicht einigen, ob der 55-jährige Bonner sein Amt behalten oder ob er abgelöst werden soll. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, hätte der Bundestag in dieser Woche eine Entscheidung treffen müssen. Da dies nicht geschehen ist, werde Bas Kelber „ersuchen, die Geschäfte für die Dauer von höchstens sechs Monaten bis zur Ernennung eines Nachfolgers weiterzuführen“, so die Sprecherin des Bundestags.