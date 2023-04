Bau eines Endlagers Die Meiler gehen, der Müll bleibt

Deutschland schaltet die letzten drei Atomkraftwerke ab. Das Bundesumweltministerium rechnet damit, dass noch 30.000 Generationen mit dem Atommüll werden leben müssen. Und noch ist völlig offen, wo der strahlende Abfall auf Dauer lagern wird. Derzeit lagern die hochradioaktiven Abfälle in überirdischen Zwischenlagern, meist an den Standorten der Kernkraftwerke von Brokdorf im Norden bis Gundremmingen im Süden. Insgesamt gibt es bereits 1116 Castor-Behälter mit hochradioaktivem Abfall in Deutschland. Zudem gibt es Zwischenlager etwa im niedersächsischen Gorleben und in Ahaus im Münsterland. Die Genehmigungen für die Zwischenlager an den Kernkraftwerken und auch anderswo laufen meist in den 2040er Jahren aus. Streit gibt es auch um das rheinische Zwischenlager Jülich: Da die Genehmigung für die Lagerung von 152 kleineren Castor-Behältern ausgelaufen ist und das NRW-Wirtschaftsministerium 2014 die unverzügliche Entfernung angeordnet hat, wird nun darum gerungen, ob die Castoren nach Ahaus gehen oder ein neues Zwischenlager in Jülich gebaut wird.