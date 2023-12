Kommentar zu den Straßenblockaden der Bauern Landwirte sollten den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verspielen

Im Grundsatz unterscheidet sich ein Bauernprotest wie der vom Montag nicht von dem, was die sogenannten Klimakleber tun. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, greift eine Gruppe in den Straßenverkehr ein und hindert Unbeteiligte am Fortkommen. Ein passiv-aggressiver Protest, um Aufmerksamkeit zu erzwingen. Doch ist die Wirkung auf die Öffentlichkeit ganz anders.