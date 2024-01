dbb-Jahrestagung Beamtenbund warnt vor Schwächung des Staats

Über 1,3 Millionen Beschäftigte gingen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. „Der Personalnotstand gefährdet die Handlungsfähigkeit von Staat und Verwaltung“, sagte Silberbach. Offene Stellen seien kaum noch zu besetzen. „Selbst für attraktive Führungsposten wird es immer schwerer, Personal zu finden.“ Besetzungsprobleme gebe es etwa in der klassischen Verwaltung, in IT-Abteilungen, Kindergärten, der Stadtreinigung oder in Bauämtern.