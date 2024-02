Kommentar zu Koalitionsdebatten Begrenzter Nutzen

Es gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Politikern wie Journalisten, Koalitionsdebatten zu führen. Am besten noch garniert mit Personalfragen. Oder einfach nur Letzteres. Anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl ist der Nutzen solcher Diskussionen allerdings begrenzt. Keiner weiß, wer und was im Herbst 2025 und bis dahin politisch die Agenda bestimmen wird. Zumal das deutsche Parteiensystem derzeit an den Rändern kräftig ausfranst und sich dadurch Verschiebungen ergeben können, die jetzt noch nicht vollends absehbar sind.