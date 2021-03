Vorstoß von SPD und CDU : Koalition einigt sich auf Ersatz für Begriff „Rasse“ im Grundgesetz

Berlin Union und SPD wollen den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz streichen. Ein entsprechender Entwurf soll nun abgestimmt werden. Auf einen Ersatz haben sie sich auch schon geeinigt.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich auf einen Ersatz für den Begriff „Rasse“ im Grundgesetz geeinigt. In Artikel 3 der Verfassung, der Benachteiligung unter anderem aus Gründen des Geschlechts, der Herkunft oder der Religion verbietet, soll künftig von „rassistischen Gründen“ die Rede sein, wie Sprecher beider Ministerien am Freitag in Berlin bestätigten. Über die Einigung hatte zuvor der „Spiegel“ berichtet.